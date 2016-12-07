Обама признал, что США косвенно причастны к росту ИГИЛ
00:46, 07 декабря 2016Мир
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Действующий президент США Барак Обама заявил, что ошибки Вашингтона во время военной операции в Ираке по свержению режима Саддама Хусейна стали одной из причин появления террористической организации «Исламское государство».
Барак Обама / REUTERS
Сообщается, что глава государства сделал данное заявления, выступая с речью о борьбе с терроризмом, транслируемой на сайте Белого Дома, на базе американских ВВС Макдил.
«Мы отказались повторять некоторые ошибки вторжения 2003 года, которые изначально и способствовали росту организации, ставшей известной как ИГИЛ»,— сказал президент.
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Как сообщал УНИАН, Пентагон пересмотрит стратегию борьбы с ИГ для избранного президента США Дональда Трампа.
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