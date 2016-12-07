Обама признал, что США косвенно причастны к росту ИГИЛ

Сообщается, что глава государства сделал данное заявления, выступая с речью о борьбе с терроризмом, транслируемой на сайте Белого Дома, на базе американских ВВС Макдил.

«Мы отказались повторять некоторые ошибки вторжения 2003 года, которые изначально и способствовали росту организации, ставшей известной как ИГИЛ»,— сказал президент.

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Как сообщал УНИАН, Пентагон пересмотрит стратегию борьбы с ИГ для избранного президента США Дональда Трампа.