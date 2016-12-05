В Британии хотят ввести "присягу интеграции" для мигрантов

Соответствующее исследование по вопросам интеграции провела Луиза Кейси, бывший сотрудник внутренних дел, пишет Politico.

В частности, в своем докладе она приходит к выводу, что продвижение британских ценностей в школах важно для построения "интеграции, толерантности, гражданственности и устойчивости". Так, Кейси после анализа многочисленных материалов аналитических центров, общественных групп и ученых, заявляет, что стоит изменить процедуру получения гражданства и дополнить ее "присягой интеграции, которую лица, желающие стать гражданином Великобритании, должны составлять сразу после прибытия в страну".

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В докладе, подготовленном по заказу бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в 2015 году, указывается на то, что низкий уровень интегрированности мигрантов приводит к усилению сегрегации в некоторых общинах Великобритании в течение последних лет.

При этом Кейси отмечает, что неспособность говорить о существующих проблемах "лишь дает почву для подъема ультраправых с одной стороны и усиление исламистских экстремистов с другой".

Напомним, количество долларовых миллионеров в Великобритании сократилось на 15% после решения страны выйти из состава Европейского Союза.

Состояние домохозяйств в Британии уменьшился на $1,5 трлн, или 10%, с июня 2015 года по июнь 2016 года.По мнению аналитиков банка, это «прямое следствие» Brexit. Частные средства в размере $14 трлн распределены между 49 млн взрослого населения Великобритании, 5% из которых владеют $1 млн или больше.