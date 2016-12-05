В ВВС США назвали Россию "угрозой номер один"

Об этом заявила министр ВВС США Дебора Джеймс, передает Reuters.

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"Россия является угрозой номер один для Соединенных Штатов... РФ из-за ядерного аспекта может нести экзистенциальную угрозу", - сказала она.

На форуме по вопросам национальной обороны военные должностные лица говорили об уточнении бюджета с учетом угрозы со стороны России.

Ранее нижняя палата Конгресса США утвердила проект оборонного бюджета на 2017 год. Он предусматривает запрет Пентагону выделять средства на военное сотрудничество с Россией, пока не будет выполнен ряд условий.