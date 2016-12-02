Сенат США одобрил продление санкций против Ирана на 10 лет

Ранее документ одобрила Палата представителей конгресса США. Теперь его должен подписать президент Барак Обама, передает Русская служба Би-Би-Си.

Закон о санкциях против Ирана должен был истечь 31 декабря. Белый дом не настаивал на продлении санкций, но и не возражал против принятия нового закона.

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Американские конгрессмены пояснили, что продление закона не нарушит условия сделки по ядерной программе Ирана, которая была заключена в прошлом году, так как является лишь продлением санкций, которые были введены много лет назад.

Сенатор от Демократической партии Крис Кунс отметил, что против продления санкций не возражают и партнеры США по сделке с Ираном.

Договор с Ираном летом 2015 года подписали США, Россия, Великобритания, Франция, Германия и Китай. Иран в обмен на постепенное снятие санкций согласился допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и пошел на ряд других уступок.

В конгрессе США против сделки с Ираном выступали республиканцы. Некоторые сенаторы полагают, что благодаря продлению закона администрации избранного президента США Дональда Трампа будет легче ввести против Ирана новые санкции, если страна нарушит условия сделки.

Аятолла Али Хаменеи заявил, что продление закона является нарушением сделки о ядерной программе Ирана.