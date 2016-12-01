Турция не гостья, а хозяйка в Европе - Эрдоган

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с группой провинциальных руководителей в президентском дворце в Анкаре, передает Русская служба Би-Би-Си.

Турция не гостья, а хозяйка в Европе, сказал он.

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Турция готова стать полноправным членом ЕС, если руководство Евросоюза откажется от "политики двойных стандартов", отметил Эрдоган. Анкара устала ждать от ЕС ответа, сказал он.

Заявку на вступление в ЕС Турция подала еще в 1987 году. Переговоры о включении страны в Евросоюз начались в 2005 году.

Один из самых спорных вопросов в отношениях между Турцией и ЕС - миграционная политика.

В марте 2016 года стороны подписали соглашение, в котором прописаны жесткие меры, направленные на борьбу с незаконной миграцией через Эгейское море.

Мартовская сделка воспринимается турецкими властями как шаг Анкары навстречу Европе в вопросе членства в ЕС .

1 декабря Эрдоган поговорил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Рейтер со ссылкой на неназванные источники в администрации президента Турции.

По информации агентства, во время разговора обсуждался вопрос о выполнении Евросоюзом обязательств относительно миграционного кризиса.