"Защита" россиян за рубежом и усиление пропаганды: Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ
Президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ.
Соответствующий документ, отменяющий действие предыдущей концепции внешней политики РФ от 12 февраля 2013 года, опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
В частности, в документе предусматривается работа над укреплением позиций Российской Федерации "как одного из влиятельных центров современного мира", содействие устранению очагов напряженности и конфликтов на территории сопредельных государств и всестороняя эффективная защита "прав и законных интересов российских граждан" и россиян, проживающих за рубежом.
Кроме этого, Россия, согласно документу, будет стремиться к «укреплению позиций российских средств массовой информации и массовых коммуникаций в глобальном информационном пространстве и доведение до широких кругов мировой общественности российской точки зрения на мировые процессы».
Данные цели прописаны как направления обеспечения «национальных интересов».
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Отметим, что Россия на международной арене неоднократно обосновывала свою военную агрессию по отношению к другим странам «защитой русскоязычного населения» или граждан, проживающих за рубежом, в том числе и в рамках операции по оккупации крымского полуострова. Данные действия сопровождались широкой информационной кампанией через пропагандистские СМИ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, в ежегодном послании к Федеральному собранию РФ Путин заявил, что попытка США "сломать стратегический паритет" может привести к "глобальной катастрофе", и предложил вместе бороться с терроризмом.
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«Готовы к сотрудничеству с новой американской администрацией. Важно нормализовать и начать развивать двусторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе. Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональных проблем отвечает интересам всего мира», - сказал Путин.