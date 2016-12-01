"Защита" россиян за рубежом и усиление пропаганды: Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ

Соответствующий документ, отменяющий действие предыдущей концепции внешней политики РФ от 12 февраля 2013 года, опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

В частности, в документе предусматривается работа над укреплением позиций Российской Федерации "как одного из влиятельных центров современного мира", содействие устранению очагов напряженности и конфликтов на территории сопредельных государств и всестороняя эффективная защита "прав и законных интересов российских граждан" и россиян, проживающих за рубежом.

Кроме этого, Россия, согласно документу, будет стремиться к «укреплению позиций российских средств массовой информации и массовых коммуникаций в глобальном информационном пространстве и доведение до широких кругов мировой общественности российской точки зрения на мировые процессы».

Данные цели прописаны как направления обеспечения «национальных интересов».

Читайте также"Борьба за умы, души и сердца": посол Испании задумался об усилении противостояния пропаганде Путина

Отметим, что Россия на международной арене неоднократно обосновывала свою военную агрессию по отношению к другим странам «защитой русскоязычного населения» или граждан, проживающих за рубежом, в том числе и в рамках операции по оккупации крымского полуострова. Данные действия сопровождались широкой информационной кампанией через пропагандистские СМИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, в ежегодном послании к Федеральному собранию РФ Путин заявил, что попытка США "сломать стратегический паритет" может привести к "глобальной катастрофе", и предложил вместе бороться с терроризмом.

Читайте такжеПутин выступает против участия США в переговорах по Донбассу – Кучма

«Готовы к сотрудничеству с новой американской администрацией. Важно нормализовать и начать развивать двусторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе. Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональных проблем отвечает интересам всего мира», - сказал Путин.