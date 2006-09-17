Несколько тысяч человек приняли участие в акции белорусской оппозиции

В Минске в Акции солидарности 16 сентября, посвященной очередной годовщине исчезновения белорусских политиков и журналиста, приняли участие несколько тысяч человек.

Как сообщает белорусское бюро радио «Свобода», в рамках акции состоялся концерт «Песни Свободы», который в прямом эфире транслировали практически все влиятельные FM-станции Латвии.

Во время своего выступления перед участниками акции лидер объединенных демократических сил Александр МИЛИНКЕВИЧ заявил, что «диктатуру можно победить только на площадях» и призвал зажечь свечи солидарности на Октябрьской площади столицы.

С течением времени отключилось электричество и концерт был сорван. Протестующие против этого участники акции направились на Октябрьскую площадь. По пути с площади Бангалор в центр города правоохранительные органы задержали несколько участников акции.

Тем не менее, на Октябрьской площади все же собралось несколько сотен молодых людей, которые выстроились в цепочку с горящими свечами в руках. ОМОН призвал их разойтись, поскольку акция не санкционирована минскими властями. Позже милиция вытеснила участников акции с площади и полностью ее перекрыла.