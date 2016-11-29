В Бразилии объявлен трехдневный траур по футбольной команде, разбившейся в авиакастрофе (фотогалерея)
15:31, 29 ноября 2016Мир
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Авиакатастрофа, произошедая вчера в Боливии, унесла 76 жизней.
"Шапекоэнсе" перед матчем чемпионата Бразилии / Reuters
Президент Бразилии Мишел Темер объявил трехдневный траур по жертвам авиакатастрофы в Колумбии, которая произошла в понедельник поздно вечером. Об этом сообщает Reuters.
Напомним, самолет с бразильской командой "Шапекоэнсе", которая летела на финальный матч Копа Судамерикана-2016 против аргентинского "Атлетико Насьональ", разбился на холме Эль Гордо в Восточной Боливии.
На борту находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. На данный момент известно о 76 погибших, в живых остаются футболисты Жаксон Фолманн, Алан Рускел и Зампьер Нету, стюардесса Химена Суарес и бразильский журналист Рафаэл Энзел.
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