В Австралии на берег выбросилась стая дельфинов: погибли 52 животных

Массовый выброс стаи черных дельфинов на берег произошел на северо-западе Австралии, погибли 52 млекопитающих, сообщает агентство Франс Пресс.

На данный момент на пляже Антона (Anthony`s Beach) на острове Стэнли, который расположен близ материка, в живых остались 13 черных дельфинов, которых еще называют гриндами. Их пытаются спасти рейнджеры по охране животных вместе с волонтерами.

"Мы пускаем воду вокруг них, люди пытаются предотвратить их гибель, не допустить солнечные ожоги, перегрев для них является наибольшей проблемой", - сказал представитель местного заповедника.

По его словам, после того как состояние здоровья животных стабилизируется, их попытаются направить в глубокую воду.

До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может стать причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара, отмечает агентство.