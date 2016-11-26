Верховный суд Норвегии не смог гарантировать Сноудену невыдачу его США

В суде посчитали, что подобный вопрос нельзя решить, так как и сами американцы пока не подали запроса на экстрадицию Сноудена, передает Русская служба Би-Би-Си.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Сноуден, который сейчас живет в России, подал иск в норвежский суд в апреле этого года.

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Он хотел посетить страну, чтобы получить премию имена Карла фон Осецкого, которую присудило ему норвежское отделение ПЕН-клуба - неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, журналистов и поэтов.

Первоначально ему отказал в иске окружной суд Осло и апелляционный суд. Власти Норвегии также заявили, что не смогут дать Сноудену гарантий, которых он хочет.

Сноуден, сотрудничавший в разные годы с американскими ЦРУ и АНБ, в 2013 году передал журналистам секретные документы, доказывавшие факт отслеживания спецслужбами телефоных звонков рядовых граждан.

В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных.

Сейчас он проживает в России, предоставившей ему временное убежище. При этом Сноуден неоднократно заявлял, что хотел бы когда-нибудь вернуться на родину.