АНБ с 29 ноября прекращает масштабную программу слежки за гражданами США

Об этом сообщили в пятницу в администрации президента США, передает Reuters.

В соответствии с законом, АНБ прекратит масштабную программу наблюдения в субботу в 23:59 EST (6:59 утра воскресенья по Киеву) и рассчитывает к тому времени задействовать новую, урезанную систему.

В Белом доме отметили, что собранные за последние пять лет данные будут храниться до 29 февраля 2016 года.

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Закон США "Об объединении и укреплении государства путем соблюдения прав человека, прекращения сбора персональных данных, передаваемых по сетям электросвязи, запрета на отслеживание перемещения граждан и отмены упрощённого порядка получения ордеров на сбор такой информации органами национальной безопасности США" (Закон о Свободе) был принят сенатом Конгресса США 2 июня этого года. Документ стал следствием 2,5-годовой борьбы защитников права на конфиденциальность после того, как спорная программа была вскрыта экс-подрядчиком АНБ Эдвардом Сноуденом.

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Ранее УНИАН сообщал, что Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить уголовное преследование бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который сейчас скрывается от властей США в России.