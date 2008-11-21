Лукашенко разрешил включить Белорусь в Европейскую политику соседства

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО дал Еврокомиссии согласие на включение Беларуси в Европейскую политику соседства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, сегодня А.ЛУКАШЕНКО подписал соответствующий Указ (№ 633 от 21 ноября. 2008 года).

«Выстраивая конструктивный и всесторонний диалог с Европейским Союзом, Республика Беларусь предпринимает конкретные шаги, формирующие основу белорусско-европейских отношений», - заявили в пресс-службе А.ЛУКАШЕНКО, комментируя указ главы Белорусского государства.

В частности, в соответствие с указом А.ЛУКАШЕНКО дал согласие на подписание Рамочного соглашения между правительством Беларуси и Еврокомиссией, которое определяет статус и условия реализации технического содействия Евросоюза в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства.

По мнению белорусской стороны, участие Беларуси в Европейской политике соседства эффективно реализовывать совместные проекты в сферах, представляющих взаимный интерес, в частности, по таким приоритетным для обеих сторон направлениям, как энергетика, транспорт, совершенствование таможенной инфраструктуры, борьба с незаконной миграцией и международной преступностью, защита окружающей среды.

Как сообщал УНИАН, в Минске с 3 по 5 ноября 2008 г. с рабочим визитом находилась делегация Европейской комиссии во главе с заместителем генерального директора генерального директората по внешним связям Европейской комиссии Хью МИНГАРЕЛЛИ. В ходе переговоров стороны обсуждали перспективы дальнейшего взаимодействия Беларуси и Европейской комиссии с учетом решения министров иностранных дел государств-членов ЕС об отмене визовых санкций для белорусских чиновников, включая Президента Беларуси А.ЛУКАШЕНКО.