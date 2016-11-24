В Минске оппозиция провела митинг под лозунгом "вернуть власть народу"

Об этом сообщает издание «Белорусский партизан».

Акция началась в 18 часов и продолжалась полчаса. Обошлось без задержаний.

Митинг прошел под лозунгом «вернуть власть народу».

«24 ноября 1996 года в стране состоялся референдум, по итогам которого была отменена законодательная власть, а Лукашенко самовольно прибавил себе 2,5 года до срока», - заявил накануне оппозиционер Николай Статкевич.

Акция, по замыслу Совета Белорусского Национального Конгресса, в состав которой входит и Статкевич, начинает кампанию «За новые выборы, за новую власть!».

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На площади Свободы собралось около 150 человек под бело-красно-белыми флагами.

Среди участников акции - ее организаторы, экс-кандидаты в президенты Николай Статкевич и Владимир Некляев, активисты оппозиции Павел Северинец, Максим Винярский, Евгений Афнагель. Много журналистов и сотрудников милиции в штатском.