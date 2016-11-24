В Ираке теракт "Исламского государства" унес жизни более 70 паломников-шиитов
17:17, 24 ноября 2016Мир
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На автозаправочной станции в иракском городе Хилла в 100 км от Багдада произошел взрыв. Погибли более 70 человек, большая часть погибших - паломники из Ирана.
Флаг Ирака / REUTERS
Бомба была заложена в один из грузовых автомобилей, находившихся на заправке. Ответственность за взрыв взяла на себя суннитская террористическая организация "Исламское государство", сообщает Русская служба Би-би-си.
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Около автозаправочной станции останавливались автобусы с паломниками из разных стран, но преимущественно из Ирана: мусульмане-шииты возвращались из священного города Кербела. Многие из них посещали местный ресторан.
По данным СМИ, на заправочной станции находились как минимум семь автобусов с паломниками.
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