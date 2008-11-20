ООН решила бить сомалийских пиратов по финансам

Совет Безопасности ООН сегодня одобрил резолюцию, ужесточающую санкции в отношении сомалийских пиратов.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в резолюции содержится требование ко всем государствам-членам Объединенных Наций о замораживании активов ряда причастных к пиратским действиям в сомалийских водах юридических и физических лиц.

Этот документ стал третьей в нынешнем году резолюцией Совбеза, ужесточающей борьбу с пиратством у берегов Сомали.

Первая резолюция по пиратству была принята членами Совбеза ООН в июне нынешнего года. В ней осуждаются "акты пиратства и вооруженного разбоя в территориальных и международных водах у побережья Сомали" и содержится призыв к государствам предпринять все усилия по их пресечению.