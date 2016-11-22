В Узбекистане отравили и тайно похоронили дочь Каримова - СМИ

44-летняя Гульнара Каримова, по сообщению сотрудника Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, пожелавшего остаться неназванным, была отравлена и умерла 5 ноября, передает "Центр-1".

Ночью того же дня она была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте, а ее могилу сровняли с землей, утверждает он.

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По словам источника, он лично участвовал в процессе захоронения Гульнары Каримовой, а решился на телефонное интервью с Ц-1, опасаясь за участь ее детей, – сына Ислама и дочери Иман, которые остаются в Ташкенте в бесправном и беспомощном положении.

Кроме того, информация о смерти Гульнары распространяется и через социальную сеть. Аккаунт в Twitter "Покажите Гульнару" обращается к журналистам и международным экспертам, специализирующимся на Центральной Азии, утверждая о смерти Каримовой и требуя, если это не так, ее появления на публике, по крайней мере, записанного ею видеообращения.

Другой аккаунт в Twitter, пишущий от имени Гульнары Каримовой, но разоблаченныйжурналистами радио "Свобода" как фейк, в последние дни начал проявлять особую активность, пытаясь убедить всех, что старшая дочь покойного президента жива, но тем самым вызывая еще большие опасения, что информация о ее смерти может оказаться правдой.

А опубликованное ночью 22 ноября селфи с телефоном в руке, на котором открыта страница фейковой Гульнары Каримовой в Twitter, еще больше наводит на мысль, что, возможно, "узбекская принцесса" действительно уже покинула этот мир.

Как сообщал УНИАН, 28 августа стало известно, что президент Узбекистана Ислам Каримов попал в больницу с инсультом. 29 августа СМИ сообщили о смерти узбекского лидера.

2 сентября о смерти Каримова сообщили официально.