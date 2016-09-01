СМИ сообщили о приготовлениях к похоронам Каримова

Информационное агентство "Фергана" сообщило, что правительственный самолет с телом Каримова уже вылетел из Ташкента.

По информации издания, о смерти президента Узбекистана официально сообщат в пятницу, 2 сентября, а на следующий день его похоронят в Самарканде - на Родине президента страны.

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По данным "Ферганы", 2-го и 3-го сентября в Узбекистан для участия в траурных мероприятиях прибудут представители высшего руководства ряда стран СНГ и дальнего зарубежья.

По данным издания, Каримова похоронят на самаркандском кладбище, которое примыкает к памятнику Шахи Зинда, где похоронены два брата и мать Ислама Каримова.

Также отмечается, что в группе "Здоровья Каримову" в Facebok также сообщили, что лидер Узбекистана умер. По данным администраторов группы, Каримова "отключили от аппарата искусственного кровообращения".

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Там же опубликовали фото Самарканда, в котором убирают и моют улицы.

Помимо этого сообщается, что в Самарканд приехал премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Как сообщал УНИАН, дочь президента Лола Каримова-Тилляева заявила, что он был госпитализирован "из-за мозгового кровоизлияние".

На следующий день вечером появилась информация о смерти Каримова. По данным источников агентства "Фергана", смерть президента наступила 29 августа примерно в 15-16 часов по ташкентскому времени.

Никаких официальных сообщений о том, жив Каримов и в каком он состоянии, от властей Узбекистана до сих пор не поступало.