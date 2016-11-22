Госдеп США предупреждает об угрозе терактов в Европе в период предстоящих праздников
Госдепартамент США выступил с предупреждением об опасности совершения терактов по всей Европе в период предстоящих праздников.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
В заявлении ведомства, адресованном гражданам США, говорится, что джихадистская группировка, называющая себя "Исламское государство", и родственные ей организации планируют нападения, целями которых могут стать рождественские мероприятия в европейских странах.
Читайте также"Исламское государство" обучает боевиков притворяться беженцами – СМИ
"Заслуживающая доверия информация свидетельствует, что "Исламское государство Ирака и Леванта", "Аль-Каида" и ее филиалы продолжают планировать теракты в Европе с акцентом на предстоящий праздничный сезон и связанные с ними события", - говорится в уведомлении Госдепартамента.
Гражданам США рекомендовано быть особенно осторожными и сохранять бдительность при посещении туристических объектов, в транспорте, других многолюдных местах.
"Следует проявлять осмотрительность во время фестивалей, праздничных мероприятий и ярмарок под открытым небом", - говорится в предостережении.
В документе упоминаются нападения, совершенные за последний год исламскими экстремистами в Бельгии, Германии и Турции. Госдепартамент воздает должное усилиям европейских служб безопасности, направленным на предотвращение терактов, однако указывает, что потенциал для новых нападений сохраняется в различных частях Европы.
Отмечается также, что граждане США должны быть готовыми к тому, что сочувствующие экстремистам или радикалы-одиночки могут совершать нападения во время рождественского сезона, подчас без предупреждения.
"Террористы могут задействовать различную тактику, с использованием как традиционных, так и нетривиальных видов оружия, выбирая в качестве цели как официальные объект, так и частных лиц", - предупреждают в ведомстве.