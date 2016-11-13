Стинг открыл "Батаклан" в годовщину кровавых терактов в Париже (видео)

В субботу вечером состоялся первый с момента терактов концерт в зале «Батаклан», где погибли 90 человек. Его отыграл английский музыкант Стинг. Н открыл выступление минутой молчания и сказал несколько слов в память о погибших. Видеозапись в YouTube опубликовало агентство Reuters.

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Напомним, серия терактов произошла в Париже вечером 13 ноября 2015 года.

Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников около двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия. Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атак погибли 130 человек и более 350 получили ранения.