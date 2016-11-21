Путин отреагировал на сопровождение самолета с российской делегацией швейцарскими истребителями
Президент России Владимир Путин прокомментировал сопровождение самолета Специального летного отряда "Россия" швейцарскими истребителями.
Глава РФ назвал это "почетным эскортом", передает ТАСС.
"Будем считать, что это почетный эскорт", - сказал Путин.
Ранее СМИ сообщали, самолет Специального летного отряда "Россия", направлявшийся в перуанскую столицу на саммит АТЭС, был встречен истребителями ВВС Швейцарии в воздушном пространстве этой страны и сопровожден до границы с Францией. В числе пассажиров российского Ил-96-300 находились члены делегации президента РФ Владимира Путина, а также сопровождающие лица и журналисты.
Читайте такжеСамолет с делегацией РФ, который сопровождали истребители Швейцарии, сломался в Лиссабоне (фото)
Читайте такжепопросила у Берна разъяснений
В Минобороны Швейцарии позже объяснили, что такое сопровождение самолета было рутинной процедурой, связанной с выполнением ВВС операции по контролю в воздушном пространстве Швейцарии.