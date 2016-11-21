Путин отреагировал на сопровождение самолета с российской делегацией швейцарскими истребителями

08:14, 21 ноября 2016
Мир
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Президент России Владимир Путин прокомментировал  сопровождение самолета Специального летного отряда "Россия" швейцарскими истребителями.

19 ноября истребители над Швейцарией сопровождали борт с российской делегацией / REUTERS

Глава РФ назвал это "почетным эскортом", передает ТАСС.

"Будем считать, что это почетный эскорт", - сказал Путин.

Ранее СМИ сообщали, самолет Специального летного отряда "Россия", направлявшийся в перуанскую столицу на саммит АТЭС, был встречен истребителями ВВС Швейцарии в воздушном пространстве этой страны и сопровожден до границы с Францией.  В числе пассажиров российского Ил-96-300 находились члены делегации президента РФ Владимира Путина, а также сопровождающие лица и журналисты.

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В Минобороны Швейцарии позже объяснили, что такое сопровождение самолета было рутинной процедурой, связанной с выполнением ВВС операции по контролю в воздушном пространстве Швейцарии.

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