В США неизвестный застрелил полицейского во время выписывания штрафа

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Associated Press.

Глава полиции Сан-Антонио Уильям Мак-Манус рассказал, что погибший – 50-летний Бенджамин Маркони, офицер с 20-летним стажем.

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По словам Мак-Мануса, его подчиненный сидел в своей машине и выписывал штраф нарушителю ПДД, машина которого стояла перед полицейским.

В это время сзади подъехала другая машина, из нее вышел мужчина и дважды выстрелил в голову полицейскому. После этого злоумышленник сел в свое авто и уехал.

Руководитель полиции Сан-Антонио не считает, что убийство каким-то образом связано с выписыванием штрафа. По его словам, сейчас мотив убийства неизвестен. Мак-Манус добавил, что пока ни один подозреваемый не задержан.