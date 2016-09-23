Британия перехватила российские бомбардировщики у своей воздушной границы

Об этом сообщается на официальной странице Минобороны страны в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что самолеты Typhoon с авиабазы Лоссимут перехватили два российских бомбардировщика Blackjack и сопровождали их, пока те находились в зоне интересов Великобритании. Российские самолеты не входили в воздушное пространство Великобритании", - сообщил официальный представитель королевских воздушных сил.

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.@RoyalAirForce statement on RAF Typhoons intercepting Russian aircraft today. pic.twitter.com/UzDJyUAx5X — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 22, 2016

В министерстве также опубликовали фотографии самолетов, которые приблизились к зоне интересов страны, однако не нарушили ее воздушного пространства.

Ранее УНИАН сообщал, что 1 августа Минобороны Польши рассказал о перехвате самолета РФ, в воздух были подняты истребители F-16. Впоследствии, окружная прокуратура польского города Ченстохова выдвинула обвинения в нарушении Воздушного кодекса пилоту российского самолета.