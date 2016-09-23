Британия перехватила российские бомбардировщики у своей воздушной границы

03:11, 23 сентября 2016
Мир
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Британские истребители Typhoon перехватили российские бомбардировщики Blackjack возле своей воздушной границы.

twitter.com/DefenceHQ

Об этом сообщается на официальной странице Минобороны страны в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что самолеты Typhoon с авиабазы Лоссимут перехватили два российских бомбардировщика Blackjack и сопровождали их, пока те находились в зоне интересов Великобритании. Российские самолеты не входили в воздушное пространство Великобритании", - сообщил официальный представитель королевских воздушных сил.

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В министерстве также опубликовали фотографии самолетов, которые приблизились к зоне интересов страны, однако не нарушили ее воздушного пространства.

twitter.com/DefenceHQ

Ранее УНИАН сообщал, что 1 августа Минобороны Польши рассказал о перехвате самолета РФ, в воздух были подняты истребители F-16. Впоследствии, окружная прокуратура польского города Ченстохова выдвинула обвинения в нарушении Воздушного кодекса пилоту российского самолета.

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