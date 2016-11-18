В восточном Алеппо на складах ООН закончились запасы продовольствия

Об этом сообщил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, передает ТАСС.

Он отметил, что гуманитарным сотрудникам до сих пор не удалось попасть в восточные районы Алеппо, в которых проживают около 275 тысяч человек.

"Запасы продовольствия ООН иссякли, тогда как медикаментов и других товаров в городе остается очень мало. ООН не может доставить помощь в восточную часть города с июля", - сказал Хак.

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По его словам, ООН всерьез обеспокоена активизацией боевых действий в Алеппо, в том числе сообщениями о интенсивные бомбардировки и невыборочные обстрелы", которые поступают оттуда.

Напомним, за последние 72 часа в результате ударов ВВС сирийского режима и ВКС РФ по подконтрольным оппозиции районам Алеппо погибли 106 и получили ранения 190 человек.

Как сообщил агентству представитель местных сил гражданской обороны, авиация режима Башара Асада продолжает сбрасывать на восточную часть Алеппо кассетные, вакуумные и бочковые бомбы. На востоке Алеппо в состоянии осады с четвертого сентября проживает около 300 тысяч человек.