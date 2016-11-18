В результате трехдневных бомбежек Алеппо погибли более 100 человек – СМИ
За последние 72 часа в результате ударов ВВС сирийского режима и ВКС РФ по подконтрольным оппозиции районам Алеппо погибли 106 и получили ранения 190 человек.
Об этом сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу».
Как сообщил агентству представитель местных сил гражданской обороны, авиация режима Башара Асада продолжает сбрасывать на восточную часть Алеппо кассетные, вакуумные и бочковые бомбы.
На востоке Алеппо в состоянии осады с четвертого сентября проживает около 300 тысяч человек.
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Как сообщал УНИАН, в четверг, на третий день обновленной правительством воздушной кампании, от авиаударов по повстанцам в восточном Алеппо погибли более 20 человек, также пострадала насосная станция.
Ранее СМИ сообщали, что лидеры пяти стран ЕС и президент США Барак Обама сегодня, 18 ноября, обсудят вопрос продолжения действия санкций, введенных против России за ее вторжение в Украину, а также возможные новые санкции за ее бомбардировки в Сирии.