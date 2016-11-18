В результате трехдневных бомбежек Алеппо погибли более 100 человек – СМИ

Об этом сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу».

Как сообщил агентству представитель местных сил гражданской обороны, авиация режима Башара Асада продолжает сбрасывать на восточную часть Алеппо кассетные, вакуумные и бочковые бомбы.

На востоке Алеппо в состоянии осады с четвертого сентября проживает около 300 тысяч человек.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, на третий день обновленной правительством воздушной кампании, от авиаударов по повстанцам в восточном Алеппо погибли более 20 человек, также пострадала насосная станция.

Ранее СМИ сообщали, что лидеры пяти стран ЕС и президент США Барак Обама сегодня, 18 ноября, обсудят вопрос продолжения действия санкций, введенных против России за ее вторжение в Украину, а также возможные новые санкции за ее бомбардировки в Сирии.