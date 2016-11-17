Сенатор от Калифорнии предложила законопроект о переходе к прямым выборам президента

01:11, 17 ноября 2016
Мир
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Сенатор от штата Калифорния Барбара Боксер внесла в Конгресс законопроект о переходе США к системе прямых выборов.

REUTERS

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Los Angeles Times.

В законопроекте предлагается принять поправку к конституции, отменяющую институт выборщиков.

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«Коллегия выборщиков — это устаревшая, недемократическая система, которая не отвечает нуждам нашего современного общества, и это нужно немедленно изменить. Необходимо гарантировать каждому американцу, что его голос будет зачтен», — заявила Боксер.

Газета отмечает, что законопроект вряд ли получит поддержку в контролируемом республиканцами Конгрессе. Даже в случае его одобрения Конгрессом потребуется ратификация законопроекта тремя четвертями штатов в течение семи лет.

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