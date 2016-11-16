Джонни Депп выступил в поддержку заключенного в РФ Олега Сенцова (фото)

Джонни Депп сфотографировался в поддержку украинца в рамках кампании "В заключении за искусство" (Imprisoned for Art), которую проводит правозащитная организация Voice Project, сообщает Медиазона.

Известные артисты и музыканты пытаются привлечь внимание к судьбе своих коллег из разных стран мира, оказавшихся за решеткой по политическим мотивам.

Участники кампании поддержали также Нудем Дурак - певицу, приговоренную в Турции к 10,5 годам тюремного заключения по обвинению в пропаганде курдского сепаратизма; Ашрафа Фаядха - поэта из Саудовской Аравии, которому смертный приговор за "вероотступничество" смягчили до восьми лет тюрьмы. Поводом для обвинения стала запись разговора, который Фаядх вел с друзьями в кафе; Давита Исаака - писателя и журналиста с двойным шведско-эритрейским гражданством, который с 2001 года содержится в заключении в Эритрее без приговора суда; а также вьетнамского певца Бин Тран Ву Ина, осужденного за "антиправительственную пропаганду", и таиландского музыканта Тома Данди, арестованного за "оскорбление монархии".

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Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд 25 августа 2015 г. приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова как гражданина Украины.

21 октября Россия отказала Украине в экстрадиции Сенцова, мотивируя это тем, что он якобы гражданин РФ. Фактически же ему навязали российское гражданство автоматически, как большинству жителей Крыма.