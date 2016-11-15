В Сирии впервые заметили российский истребитель-перехватчик Миг-31 (фото)
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии впервые заметили истребитель-перехватчик Миг-31.
Снимок, который это подтверждает, на своей странице опубликовал пользователь Барья Салами.
На другом фото он показал управляемые ракеты класса "воздух — воздух" большой дальности, которыми вооружены Миг-31.
При этом ранее Минобороны РФ официально не сообщало о направлении в Сирию Миг-31. А в составе ВВС Сирии истребителей этой модификации нет.
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Миг-31 были приняты на вооружение в 1981 году. Они предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей в широком диапазоне высот.
Как сообщал УНИАН, 14 ноября российский истребитель Миг-29 упал в Средиземное море при заходе на посадку на "Адмирал Кузнецов".
"При проведении тренировочных полетов в результате технической неисправности во время захода на посадку в нескольких километрах от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошел авиационный инцидент с палубным истребителем Миг-29К", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.