Клинтон обвинила директора ФБР в своем поражении на президентских выборах – Reuters

Об этом рассказали двое участников этого разговора, пишет Reuters.

Клинтон была фаворитом почти в каждом национальном опросе общественного мнения. Однако республиканец Дональд Трамп выиграл выборы, что шокировало многих американцев и вызвало массовые протесты.

Клинтон сказала своим спонсорам в субботу, что письмо Коми к конгрессменам о возобновлении расследования в отношении ее частного почтового сервера вызвало уменьшение поддержки на Среднем Западе Штатов.

Коми направил письмо в Конгресс лишь за несколько дней до выборов, объявив, что он возобновил расследование по электронной почте Клинтон на посту госсекретаря с 2009 по 2012 гг. Неделю спустя он сообщил, что просмотрел электронную почту и по-прежнему не считает необходимым привлекать ее к ответственности, но удар по политической репутации уже был нанесен.

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По словам участников конференции, Клинтон сказала, что донорам предвыборной кампании Трампа удалось использовать заявлени Коми против нее.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в США состоялись 58-е выборы президента. По предварительным данным, после подсчета голосов в 40 штатах республиканец Дональд Трамп получил голоса 276 избирателей из 270 необходимых для победы. Соперница Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала 215 голосов. Теперь для официальной окончательной победы Трампа осталась формальность - избиратели должны отдать свои голоса.