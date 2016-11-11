Выборы в США показали раскол по 12 параметрам: СМИ проанализировали карту голосования (инфографика)

Выборы президента США показали, что кандидата демократов больше поддерживает космополитичные жители больших городов, образованные люди, и в большей степени - расовые меньшинства, чем белое население, передает Лига.Новости.

Оплотами Демократической партии в территориальном плане остаются успешно интегрированные в глобальную экономику тихоокеанские штаты, Нью-Йорк и регион Новой Англии.

Однако демократы потеряли традиционные для них штаты Ржавого пояса - Огайо, Мичиган и Пенсильванию, которые за последние несколько десятилетий превратились в сосредоточение социально-экономических проблем и во многом проиграли конкуренцию на мировом рынке.

Именно голосование в этих штатах позволило Дональду Трампу победить на выборах и расширить влияние республиканцев с традиционных бастионов в Техасе, штатах Среднего Запада и Библейского пояса на вотчины демократов в Ржавом поясе.

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Популистскими лозунгами радикального сокращения налогов и создания миллионов рабочих мест кандидат проложил путь к расширению социальной базы Республиканской партии за счет синих воротничков, ранее поддерживавших демократов и даже образованных людей, недовольных глобализацией. Хотя большинство бедных американцев и рабочего класса по-прежнему голосуют за демократов, у этих категорий произошел сдвиг симпатий в пользу республиканского кандидата.

Помимо этого, республиканцы укрепили позиции среди американцев с невысоким уровнем образования, жителей сельской местности, религиозных избирателей и американцев старше 45 лет, часть из которых считают себя аутсайдерами в условиях глобализации и голосуют за кандидата, который по крайней мере на словах обещает повернуть этот процесс вспять.

Выборы закрепили тенденцию раскола Америки, ведь оба лагеря получили примерно равное количество голосов. А это означает большую политическую турбулентность в следующие четыре года.

Как сообщалось, в США прошли президентские выборы, на которых выиграл кандидат Республиканской партии Дональд Трамп. Набрав на несколько сотен тысяч голосов избирателей меньше, чем кандидат демократов Хиллари Клинтон, из-за особенностей американской избирательной системы, миллиардер получил больше мест в Коллегии выборщиков, которая формально избирает президента США - 306 против 232 у кандидата демократов.