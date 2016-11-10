В Афинах неизвестные на мотоцикле бросили гранату в посольство Франции

Об этом сообщает Русская служба BBC.

В результате нападения был легко ранен охранявший посольство полицейский. Незначительно повреждено здание представительства. О других пострадавших сообщений нет.

Мотоцикл нашли брошенным недалеко от здания посольства. Район оцеплен, место преступления обследуют эксперты-криминалисты. Также туда прибыли саперы.

Французское посольство находится на проспекте Василисас Софиас в самом центре Афин. Из-за оцепления в центре города остановлено движение. Ни одна из известных террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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На следующей неделе пройдет визит в Афины уходящего президента США Барака Обамы.

Левые радикалы в Афинах периодически совершают нападения на диппредставительства. В декабре 2013 года анархисты из "Группы народных борцов" обстреляли из автоматов Калашникова резиденцию посла Германии в Афинах.

В декабре 2014 года из двух автоматов Калашникова было обстреляно посольство Израиля. В нападении участвовали четыре человека на двух мотоциклах.