В Средиземном море за два дня погибли 14 мигрантов

Об этом сообщает DW.

В частности, Итальянская береговая охрана в субботу, 22 октября, доставила на берег около 2400 мигрантов, которых спасли в Средиземном море с надувных лодок и небольших судов. За день до этого число спасенных составляло около 3300 человек.

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С момента закрытия "балканского маршрута" и начала действия соглашения между ЕС и Турцией по урегулированию кризиса беженцев путь через Северную Африку стал основным для мигрантов при попытке попасть в Европу.

По данным Международной организации по миграции, с начала года до берегов Италии по морю добрались более 145 тысяч мигрантов, Греции - почти 170 тысяч. Более 3600 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море, около 3200 из них - пытаясь добраться до Италии.