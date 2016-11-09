Однопартийцы Трампа лидируют на выборах в Конгресс США и среди губернаторов - The Washington Post
Республиканская партия получает наибольшее количество мест в обеих палатах Конгресса США, а также будет иметь наибольшее количество среди губернаторов всех штатов страны.
Так, по состоянию на 16:00 по Киеву 9 ноября в нижнюю палату Конгресса — Палату представителей — проходят 236 республиканцев, а демократов — 192, передает ТСН со ссылкой на The Washington Post.
Сейчас еще 7 мест остаются неопределенными.
Что же касается верхней палаты — Сената — то в нее проходит 51 республиканец и 47 демократов. Два места остаются неопределенными. К слову, в этом году переизбирали треть состава членов Сената (34 места из 100).
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В выборах губернаторов республиканцы также держат первенство. Общее количество демократов, которые смогут возглавить штаты, составляет 33 человека. И только 14 демократов смогут стать губернаторами.
Сейчас известно, что республиканцы однозначно победили в штатах Миссури, Вермонт, Западная Вирджиния и Кентукки.
Напомним, в президентских выборах в США победил Дональд Трамп, кандидат от республиканцев.