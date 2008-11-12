Охранник Тони Блэра открыл огонь в аэропорту Тель-Авива

Один из охранников бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра открыл огонь в международном аэропорту в г.Тель-Авиве. Как сообщили представители аэропорта, инцидент произошел в то время, когда Т.Блэр садился в самолет.

По их информации, никто не пострадал, передает Associated Press. Однако произошедшее изрядно напугало пассажиров и заставило понервничать сотрудников службы безопасности аэропорта.

Охрана аэропорта и полиция сразу оцепили место происшествия. Причины случившегося пока неизвестны.

Напомним, что после ухода с поста премьер-министра в 2007г. Т.Блэр был назначен спецпосланником мира Квартета по ближневосточному урегулированию, в который входят Евросоюз, Россия, ООН и США. В связи с этим ему приходится часто бывать на Ближнем Востоке.

РБК