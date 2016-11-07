Пилот НАТО рассказал о варварском поведении российских коллег в небе

В частности, в ночь на 6 ноября в воздушное пространство Эстонии и Финляндии заходили как минимум 13 российских военных самолетов. Каждый из них сопровождали самолеты НАТО, сообщает Дождь.

Читайте такжеДва российских истребителя вторглись в воздушное пространство Финляндии: СМИ узнали подробности

«Пилоты часто пролетают в 10 ярдах (около девяти метров — УНИАН) от российских самолетов, что достаточно близко для того, чтобы помахать рукой или, как в одном из недавних случаев, увидеть, как российский летчик показывает средний палец», — сказано в статье. «Возможно, он слишком много смотрел „Лучшего стрелка“», — приводятся в публикации слова пилота ВВС Германии, командира немецкого контингента НАТО в Эстонии Свена Якоба.

По словам корреспондента газеты, после прибытия в Эстонию в конце августа немецкие пилоты поднимали самолеты по тревоге 34 раза (было ли это связано с действиями российской авиации, в статье не указано).

«Мы видим, что они постоянно пытаются бросить вызов и испытать наши системы», — заявил министр обороны Эстонии Ханнес Хансо.

В то же время есть «моменты, снимающие напряжение», — например, в конце 2014 года российский летчик пожелал своему немецкому коллеге по радио счастливого Рождества, добавил Якоб.

Официальные представители НАТО называют полеты российских самолетов над Балтикой «больше раздражающими, чем угрожающими», однако указывают на возросший риск инцидентов в воздухе, отмечает The Washington Post. Пресс-секретарь НАТО Дилан Уайт рассказал, что представители альянса планируют поднять этот вопрос на предстоящем совете Россия-НАТО.

Ранее в НАТО заявили, что планируют сократить время развертывания 300-тысячной группировки войск до двух месяцев в условиях противостояния с Россией.

В сентябре 2015 года в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Болгарии и Румынии были открыты командные центры НАТО, которые должны координировать международные учения и содействовать развертыванию сил быстрого реагирования.

В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о решении усилить войска в Восточной Европе. В бюджет Пентагона на это заложили 3,4 миллиарда долларов.