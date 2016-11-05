США не увидели пользы от "гуманитарной паузы" России в Алеппо

Сирийцы не получили никакой пользы от гуманитарной паузы, объявленной российскими военными в городе Алеппо, сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби.

"Гуманитарная пауза была рассчитана на что? Чтобы люди смогли выйти из города, но также, чтобы получили помощь. И какую помощь получили жители? Никакой", - сказал Кирби.

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Он подчеркнул, что жители Алеппо страдают от голода, жажды и отсутствия необходимых медикаментов.

"Дает гуманитарная пауза эффект или нет, надо спросить у россиян. Но сирийский народ, особенно жители Алеппо, безусловно, не чувствуют никакой пользы от нее", - сказал представитель госдепартамента.

Ранее в ООН заявили, что не могут воспользоваться односторонним перемирием, введенным РФ в Алеппо, чтобы отправить помощь в восточную часть города.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил российским военным ввести "гуманитарную паузу" в сирийском Алеппо 4 ноября с 09.00 до 19.00, это решение согласовано с руководством Сирии.