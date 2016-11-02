Путин поручил объявить "гуманитарную паузу" в Алеппо

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, которое оказалось в распоряжении РБК.

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"Министром обороны Российской Федерации генералом армии Шойгу по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации В.В.Путина принято решение ввести в Алеппо 4 ноября с 9 часов утра до 19 часов вечера "гуманитарную паузу", — отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, РФ заявила о прекращении бомбардировок российской и сирийской авиацией города 18 октября. Режим прекращения огня должен был завершиться в 19 часов по местному времени 22 октября.

28 октября сирийские повстанцы объявили о начале большого наступления с целью прорвать блокаду города Алеппо.