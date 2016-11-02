Тысяча гостей и гигантский торт: дочь нефтяного магната из Таджикистана отпраздновала свадьбу в Москве (видео)
18:50, 02 ноября 2016Мир
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27-летняя дочь нефтяного магната из Таджикистана Мадина Шакирова вышла замуж в роскошном наряде от британского дизайнера.
Дочь нефтяного магната из Таджикистана вышла замуж в платье за 650 тысяч долларов / скриншот
Свадьбу праздновали в центре Москвы. Об этом сообщает ТСН.
На свадьбу пришла почти тысяча гостей.
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Платье расшито серебряной нитью и украшенное несколькими тысячами жемчужин и камешками Сваровски.
Кроме платья, невеста потрясла их еще и свадебным тортом гигантских размеров, высота которого достигала почти трех метров. Отец Мадина - нефтяной магнат, а вот о женихе ничего не известно, только имя - Сардор.
Тысяча гостей и гигантский торт: дочь нефтяного магната пышно отпраздновала свадьбу в Москве
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