Тысяча гостей и гигантский торт: дочь нефтяного магната из Таджикистана отпраздновала свадьбу в Москве (видео)

Свадьбу праздновали в центре Москвы. Об этом сообщает ТСН.

На свадьбу пришла почти тысяча гостей.

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Платье расшито серебряной нитью и украшенное несколькими тысячами жемчужин и камешками Сваровски.

Кроме платья, невеста потрясла их еще и свадебным тортом гигантских размеров, высота которого достигала почти трех метров. Отец Мадина - нефтяной магнат, а вот о женихе ничего не известно, только имя - Сардор.