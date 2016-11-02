Тысяча гостей и гигантский торт: дочь нефтяного магната из Таджикистана отпраздновала свадьбу в Москве (видео)

18:50, 02 ноября 2016
Мир
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27-летняя дочь нефтяного магната из Таджикистана Мадина Шакирова вышла замуж в роскошном наряде от британского дизайнера. 

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Свадьбу праздновали в центре Москвы. Об этом сообщает ТСН.

На свадьбу пришла почти тысяча гостей.

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Платье расшито серебряной нитью и украшенное несколькими тысячами жемчужин и камешками Сваровски. 

Кроме платья, невеста потрясла их еще и свадебным тортом гигантских размеров, высота которого достигала почти трех метров. Отец Мадина - нефтяной магнат, а вот о женихе ничего не известно, только имя - Сардор.

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