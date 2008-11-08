Барак Обама пообещал справиться с экономическим кризисом

Избранный президент США Барак Обама пообещал действовать решительно в борьбе с финансовым кризисом, сообщает СNN.

"Мы стоим перед величайшим экономическим вызовом в нашей жизни и мы будем действовать решительно, чтобы справиться с ним", - заявил Обама.

Первая пресс-конференция Обамы в качестве избранного президента США была целиком посвящена экономике и состоялась после совещания за закрытыми дверями со своими экономическими советниками, в числе которых были бывшие министры финансов Лоуренс Саммерс и Роберт Рубин, бывший глава Федеральной резервной системы CША Пол Уолкер, миллиардер Уоррен Баффет и другие.

Одной из главных задач правительства Обама назвал поддержку автомобильной промышленности США, тяжело пострадавшей от кризиса. "Автомобилестроение является основой американской промышленности и важной составляющей наших попыток снизить собственную зависимость от иностранной нефти. Я бы хотел, чтобы администрация сделала все возможное, чтобы на практике реализовать ту помощь, которую уже пообещал оказать Конгресс", - заявил Обама, намекая на обещанный автопроизводителям займ в размере 25 миллиардов долларов для разработки нового поколения более экономичных автомобилей.

Также Обама пообещал в ближайшее время разработать новый пакет экстренных мер для поддержки экономики США, который должен быть принят еще до официальной инаугурации Обамы или непосредственно после нее.

На вопрос о составе будущей администрации Обама ответил, что не хочет торопиться в этом вопросе, так как хочет выбрать на должности наилучших кандидатов. В то же время Обама пообещал, что состав его команды будет полностью определен в течение нескольких недель.

Лента.ру