В МИД Кипра объяснили, почему Россия не будет создавать военную базу на их территории

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис сегодня в Москве на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Вы говорите, что вопрос российских баз обсуждался довольно часто в прессе, но я боюсь, что он обсуждался только в прессе. Я не думаю, что это когда-нибудь обсуждалось между представителями правительственных кругов. Сегодня этот вопрос не обсуждался», - сказал Касулидис.

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По его словам, жизнь показала, что «без каких-либо баз Россия может прийти в Сирию».

В свою очередь Лавров отметил, что вопрос о возможном размещении российских военных баз на Кипре не обсуждался.

«В принципе, наши военно-морские силы, корабли наших ВМС пользуются портами Кипра периодически без каких-либо специальных услуг, как это принято в соответствии с международным правом», - добавил Лавров.

Он заявил, что «не припомнит», чтобы эта тема обсуждалась между РФ и Кипром.

По словам Лаврова, российских баз на сирийской территории в Тартусе и Хмеймим достаточно для проведения антитеррористической операции в Сирии.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны России заявили, что занимаются проработкой возможности возвращения военных баз на Кубу и во Вьетнам.

Позже власти Вьетнама заявили, что не позволят другим государствам создавать на своей территории военные базы.