Ханой испортил планы Москвы: Вьетнам не позволит размещать на своей территории иностранные военные базы
16:18, 13 октября 2016Мир
1736
Власти Вьетнама заявили в четверг, что не позволят другим государствам создавать на своей территории военные базы.
Туристы прогуливаются мимо здания Национального Собрания (парламента) в Ханое, Вьетнам / REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
"Последовательная политика Вьетнама - не привлекать военных союзников и не объединяться с какой-либо другой страной против третьей," – цитирует агентство пресс-секретарь министерства иностранных дел Вьетнама Ле Хай Биня.
Читайте такжеУ Путина объяснили планы России вернуть военные базы на Кубу и во Вьетнам
Он подчеркнул, что "мы не позволим любой другой стране размещать военную базу во Вьетнаме".
Как сообщал УНИАН, в министерстве обороны России заявили, что занимаются проработкой возможности возвращения военных баз на Кубу и во Вьетнам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter