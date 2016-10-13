Ханой испортил планы Москвы: Вьетнам не позволит размещать на своей территории иностранные военные базы

Об этом сообщает Reuters.

"Последовательная политика Вьетнама - не привлекать военных союзников и не объединяться с какой-либо другой страной против третьей," – цитирует агентство пресс-секретарь министерства иностранных дел Вьетнама Ле Хай Биня.

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Он подчеркнул, что "мы не позволим любой другой стране размещать военную базу во Вьетнаме".

Как сообщал УНИАН, в министерстве обороны России заявили, что занимаются проработкой возможности возвращения военных баз на Кубу и во Вьетнам.