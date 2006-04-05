Конгресс США отметил 20-летие аварии на ЧАЭС

Поздно вечером 4 апреля Палата представителей Конгресса США приняла большинством голосов резолюцию по случаю 20-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки, за принятие резолюции проголосовали 460 конгрессменов, против - 1.

Автор документа - председатель Подкомитета по вопросам Европы и новых вызовов Элтон ГАЛЛЕГЛИ. Среди 15 соавторов документа - председатель и сопредседатель Комитета по международным отношениям конгрессмены Генри ХАЙД и Том ЛАНТОС, а также сопредседатель Подкомитета по вопросам Европы и новых вызовов Роберт ВЕКСЛЕР.

Констатирующая часть документа содержит сочувствие пострадавшим от последствий аварии, а также призыв к национальным и международным организациям по вопросам здравоохранения сосредоточить усилия на изучении влияния последствий аварии на здоровье жителей пострадавших регионов.

Кроме того, резолюция поощряет дальнейшие действия Администрации США по поддержке фонда «Укрытие» и Плана по реализации проекта «Укрытие», строительству мощностей для хранения ядерного топлива, а также других усилий по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы.

Резолюция призывает другие страны и Европейский Союз продолжить предоставление помощи по всему комплексу указанных вопросов.