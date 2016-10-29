Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию по литературе
02:29, 29 октября 2016Мир
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Американский музыкант и поэт Боб Дилан связался со Шведской академией и уведомил ее, что примет Нобелевскую премию по литературе, присужденную ему в середине октября.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
"Принимаю ли я премию? Разумеется," - цитируют Дилана в заявлении на сайте организационного комитета премии.
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"Новость о Нобелевской премии лишила меня дара речи, - сказал он в беседе с постоянным секретарем академии Сарой Даниус. - Я очень ценю оказанную мне честь".
Появится ли Дилан на вручении премии в декабре, пока не понятно.
Музыкант стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в середине октября.
Ранее УНИАН сообщал, что лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2016 году был избран легендарный американский музыкант и писатель Боб Дилан.
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