Американская женщина-астронавт по возвращении из космоса приедет в Украину

Американский астронавт украинского происхождения Хайде-Мария СТЕФАНИШИН-ПАЙФЕР после завершения полета в космос на корабле «Атлантис» намерена посетить Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 9 сентября с мыса Канаверал (штат Флорида, США) состоялся запуск космического корабля «Атлантис» с шестью астронавтами на борту. Среди членов экипажа шаттла представитель Канады и пять американцев, одна из них - женщина-астронавт, американка украинского происхождения Х.-М.СТЕФАНИШИН-ПАЙФЕР. Вместе с другими астронавтами она проведет в космосе 12 дней, при этом ей будет поручено провести два из трех выходов в открытый космос, каждый из которых будет продолжаться около шести с половиной часов.

Этот полет должен был состояться еще четыре года назад, однако после аварии американского космического корабля «Колумбия» был отложен до настоящего времени.

Х.-М.СТЕФАНИШИН-ПАЙФЕР после завершения полета намерена посетить Украину, где в настоящее время живут два брата и две сестры ее отца.

Как сообщал УНИАН, «Атлантис» доставит на МКС второй комплект солнечных батарей и уловитель солнечной энергии, а также новый соединительный блок, при помощи которого осуществляется соединение частей станции. Экипаж шаттла в ходе полета установит 17-тонную конструкцию из блока и батарей на МКС.