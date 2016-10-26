Москва отозвала запрос на дозаправку "Адмирала Кузнецова" в испанском порту
Россия отозвала запрос дозаправку на ударной авианосной группы в испанском порту Сеута.
Об этом сообщили в МИД Испании, пишет Reuters. Решение было принято после того, как союзники по НАТО раскритиковали Мадрид, поскольку российские корабли могут быть использованы против гражданского населения в Сирии.
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"Российское посольство в Мадриде только что сообщило нам, что снимает запрос на промежуточную остановку этих кораблей в порту, она была отменена ", - сказали в испанском МИД.
СМИ ранее сообщили, что военные корабли РФ во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов", должны были дозаправиться топливом и пополнить расходные материалы в испанском порту Сеута после прохождения через Гибралтарский пролив.
Генсек НАТО подтвердил, что он располагает информацией о помощи флоту РФ в портах стран-членов НАТО. В частности, сообщалось о заправке военных кораблей РФ в испанских портах.
Напомним, 21 октября в Ла-Манш вошла группировка военных кораблей РФ во главе с проблемным авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", они направляются в Средиземное море.