Испания согласилась принять в своем порту российскую авианосную группу - The Guardian

Военные корабли РФ во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов", как ожидается, сегодня, 26 октября, дозаправятся топливом и пополнят расходные материалы в испанском порту Сеута после прохождения через Гибралтарский пролив, передает The Guardian.

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Ранее представитель МИД Испании заявил, что сейчас пересматриваются последние запросы России о заходе в порт города Сеута.

Также на встрече министров обороны в Париже представитель Испании заявил, что правительство будет добиваться разъяснений от России о "целях и назначении" кораблей, которые, как он подтвердил, имели "предварительное разрешение" на остановку в порту Сеута.

Ранее генсек НАТО подтвердил, что он располагает информацией о помощи флоту РФ в портах стран-членов НАТО. В частности, сообщалось о заправке военных кораблей РФ в испанских портах.

Напомним, 21 октября в Ла-Манш вошла группировки военных кораблей РФ во главе с проблемным авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", они направляются в Средиземное море.