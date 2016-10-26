Анкара не будет воздерживаться от операций в Сирии после атаки на поддерживаемых ею повстанцев – МИД Турции

Об этом в среду заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, пишет Reuters.

Нападение, в результате которого убиты двое повстанцев и ранены пятеро, состоялось поздно вечером во вторник. По словам турецких военных, это может быть первым прямым столкновением сирийской правительственной армии и турецких войск с начала трансграничной операции Эрдогана в августе.

Силы, лояльные президенту Башару Асаду, продолжают бомбить сирийских повстанцев вместо боевиков «Исламского государства», заявил Чавушоглу журналистам на пресс-конференции. Но турецкие военные операции по очистке ее границ от боевиков «Исламского государства» будут продолжаться до тех пор, пока поддерживаемые Анкарой повстанцы не возьмут под контроль сирийский город Эль-Баб, добавил он.

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Как сообщал УНИАН, Турецкие военные заявили, что вероятно сирийский военный вертолет сбросил на поддерживаемых Турцией повстанцев в Сирии бочковые бомбы.

Союзные войска президента Башара Асада в Сирии в среду предостерегли Турцию от любого продвижения к их позициям на север и восток от Алеппо, заявив, что любой такой шаг они могут встретить "решительно и с силой".