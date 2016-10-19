В Кремле заявили, что Путин готов встретиться не только с Трампом

Об этом сообщает Reuters.

Это заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп сказал, что он мог бы посетить Россию, если выиграет выборы в следующем месяце.

"Я хочу напомнить слова президента Путина о том, что он готов к приему любых кандидатов, которые выступают за улучшение отношений и диалога между нашими странами", – сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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"Москва готова положительно реагировать на любые попытки диалога", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 октября, российская Госдума утвердила закон о прекращении российско-американского соглашения об утилизации плутония и протоколы к нему.