Министры обороны стран НАТО обсудят усиление Альянса в Черном море

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, соответствующий анонс накануне заседания сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во вторник.

"Мы будем продвигаться вперед с планами усилить присутствие НАТО в регионе Черного моря", - сказал он.

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Генсек также напомнил, что с начала 2017 года НАТО получит четыре многонациональных батальона в восточной части Альянса. "Завтра на заседании страны, которые отвечают за эти разные батальоны - Канада, Великобритания, Германия и США - изложат свои планы для батальонов, которые они возглавляют", - сообщил Столтенберг.

Он также отметил, что вторая сессия будет посвящена "продвижению стабильности в нашем соседстве". "Если наши соседи более стабильны, мы более защищены", - убежден Столтенберг.

На повестке дня также будут стоять вопросы борьбы с ИГИЛ, ситуация в Сирии, роль НАТО в регионе Средиземного моря, сотрудничество с ЕС.