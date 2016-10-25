Некоторые страны-члены НАТО помогают российскому флоту в портах Средиземноморья - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед началом министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Он прокомментировал, в частности, недавний проход к Средиземному морю российского авианосца.

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"Мы и раньше были свидетелями, как такие боевые группы РФ перемещались, в том числе в Средиземное море. Что отличается сейчас – то, что теперь эта группа может быть использована для повышения российской заданности проводить операции в Сирии, включительно с усилением бомбардировок Алеппо", - заявил он.

Генсек альянса также подтвердил, что он располагает информацией о помощи флоту РФ в портах стран-членов НАТО. В частности, сообщалось о заправке военных кораблей РФ в испанских портах.

Вместе с тем, из его ответа следует, что Брюссель не может остановить такие действия.

"Каждая нация решает, могут ли корабли заправляться и получить поставки в портах Средиземноморья. Но мы подчеркиваем свою озабоченность из-за цели перемещения российского флота", - заявил он.

Напомним, 21 октября в Ла-Манш вошла группировки военных кораблей РФ во главе с проблемным авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", они направляются в Средиземное море.