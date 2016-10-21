Авианосная группа ВМФ России смогла добраться до Ла-Манша: первым вошел буксир (видео)

Два британских военных корабля следят за российскими судами, пишет Европейская правда со ссылкой на ВВС.

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Министерство обороны Британии сообщило, что они "будут фиксировать каждый шаг на пути российских кораблей в водах Великобритании".

Британский эсминец HMS Duncan в сопровождении фрегата HMS Richmond вышли из Портсмута во вторник, чтобы отслеживать группу российских кораблей.

Российский буксир, который, как считается, идет вместе с группой, первым вошел в пролив Ла-Манш. Корабли находятся в международных водах.

Via @CamillaHorrox

Video from BBC Helicopter of Russian carrier Kuznetsov in the English Channel this morningpic.twitter.com/5bBUd2hWAR — NavyLookout (@NavyLookout) 21 октября 2016 г.

Как отмечают военные эксперты, авианосец "Адмирал Кузнецов" имеет статус наиболее проблемного корабля флота РФ - силовая установка корабля быстро перестала соответствовать предъявляемым требованиям.

Так, в ходе первой боевой службы еще зимой 1995 - весной 1996 года из-за неудовлетворительного состояния главной энергетической установки авианосец несколько раз терял ход и не мог развивать полную скорость.

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Многочисленные ремонты - в 1994-1995, 1996-1998, 2001-2004, 2008 годах - не могли исправить ситуацию в основном из-за недостаточного финансирования, которого не хватало на проведение всех необходимых работ.

Начиная с 2010 года в РФ всерьез заговорили о необходимости модернизации «Кузнецова», которая включала бы средний ремонт корабля с заменой ряда систем. Изначально ремонт планироваось начать в 2012 году и завершить в 2017-м, но сделать это вовремя помешал дефицит мощностей.

Главной проблемой «Кузнецова» остается его энергетическая установка, в основном поддерживаемая в рабочем состоянии за счет «каннибализации».

Недооценивать проблему невозможно - авианосцы весьма требовательны к возможностям своих ходовых систем и скорости хода, которая должна облегчать подъем самолетов с полной взлетной массой, обеспечивая дополнительные 50-60 километров в час к собственной взлетной скорости летательного аппарата. Неспособность авианосца дать полный ход приводит к тому, что самолеты имеют серьезные ограничения по взлетному весу, что не позволяюет брать полный запас топлива и/или боевой нагрузки.